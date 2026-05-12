Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

64.000-Euro-Beute

Mutiger US-Tourist stoppte Luxus-Diebin im Zug

Wien
12.05.2026 14:00
Im Zug nach Bratislava klickten für die mutmaßliche Handtaschen-Diebin die Handschellen. ...
Im Zug nach Bratislava klickten für die mutmaßliche Handtaschen-Diebin die Handschellen. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com – den-belitsky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dreiste Aktion im Zug Richtung Bratislava! Eine 27-jährige Kroatin soll am Wiener Hauptbahnhof versucht haben, einer amerikanischen Touristin eine Luxus-Handtasche samt Wertgegenständen im Gesamtwert von unglaublichen 64.000 Euro zu stehlen.

0 Kommentare

Die Täterin nutzte laut Polizei einen kurzen Moment der Unachtsamkeit: Während die 52-jährige US-Touristin ihr Gepäck im Zugabteil verstaute, griff die Verdächtige blitzschnell zu und schnappte sich die teure Tasche aus einer Tragetasche.

Ehemann des Opfers griff ein
Doch die mutmaßliche Diebin dürfte nicht bemerkt haben, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurde. Diese schlug sofort Alarm. Besonders mutig reagierte der Ehemann des Opfers: Er hielt die Frau fest, obwohl diese bereits flüchten wollte, und übergab sie schließlich den alarmierten Beamten der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof.

Auch Reisepass von Amerikaner gestohlen
Bei der Durchsuchung der Verdächtigen machten die Polizisten noch einen weiteren Fund: In ihrem Besitz befand sich ein mutmaßlich gestohlener Reisepass eines anderen amerikanischen Touristen. Das Dokument konnte dem 55-jährigen Besitzer noch im Zug zurückgegeben werden.

Die 27-Jährige bestritt bei ihrer ersten Einvernahme sämtliche Vorwürfe. Dennoch wurde sie wegen versuchten schweren Diebstahls und versuchter Urkundenunterdrückung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Bratislava
Polizei
HauptbahnhofUnachtsamkeit
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
11° / 12°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
11° / 12°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
10° / 11°
Symbol Regen
Wien 19. Döbling
10° / 11°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
11° / 12°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
114.374 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
105.355 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.733 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1560 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
882 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
739 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Wien
Vier Schuldsprüche
Letzte Generation: Acht Monate bedingt für Windl
Stimmen Sie ab!
Erstes ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?
64.000-Euro-Beute
Mutiger US-Tourist stoppte Luxus-Diebin im Zug
Nach Grusel-Geständnis
Swift-Terror: Jetzt bricht Beran A. in Tränen aus
Versuchter Mord
WEGA fasst international Gesuchten in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf