Mutiger US-Tourist stoppte Luxus-Diebin im Zug

Dreiste Aktion im Zug Richtung Bratislava! Eine 27-jährige Kroatin soll am Wiener Hauptbahnhof versucht haben, einer amerikanischen Touristin eine Luxus-Handtasche samt Wertgegenständen im Gesamtwert von unglaublichen 64.000 Euro zu stehlen.
Die Täterin nutzte laut Polizei einen kurzen Moment der Unachtsamkeit: Während die 52-jährige US-Touristin ihr Gepäck im Zugabteil verstaute, griff die Verdächtige blitzschnell zu und schnappte sich die teure Tasche aus einer Tragetasche.
Ehemann des Opfers griff ein
Doch die mutmaßliche Diebin dürfte nicht bemerkt haben, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurde. Diese schlug sofort Alarm. Besonders mutig reagierte der Ehemann des Opfers: Er hielt die Frau fest, obwohl diese bereits flüchten wollte, und übergab sie schließlich den alarmierten Beamten der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof.
Auch Reisepass von Amerikaner gestohlen
Bei der Durchsuchung der Verdächtigen machten die Polizisten noch einen weiteren Fund: In ihrem Besitz befand sich ein mutmaßlich gestohlener Reisepass eines anderen amerikanischen Touristen. Das Dokument konnte dem 55-jährigen Besitzer noch im Zug zurückgegeben werden.
Die 27-Jährige bestritt bei ihrer ersten Einvernahme sämtliche Vorwürfe. Dennoch wurde sie wegen versuchten schweren Diebstahls und versuchter Urkundenunterdrückung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt eingeliefert.
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