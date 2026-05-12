Mutiger US-Tourist stoppte Luxus-Diebin im Zug

Ehemann des Opfers griff ein

Doch die mutmaßliche Diebin dürfte nicht bemerkt haben, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurde. Diese schlug sofort Alarm. Besonders mutig reagierte der Ehemann des Opfers: Er hielt die Frau fest, obwohl diese bereits flüchten wollte, und übergab sie schließlich den alarmierten Beamten der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof.