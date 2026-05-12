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Die Top-Kandidaten

Kronprinz gesucht: Wer tritt in Xis Fußstapfen?

Außenpolitik
12.05.2026 13:50
Tritt Xi Jinping beim Parteitag im kommenden Jahr noch einmal an – oder präsentiert er einen ...
Tritt Xi Jinping beim Parteitag im kommenden Jahr noch einmal an – oder präsentiert er einen Nachfolger?(Bild: APA-Images / AFP / WANG ZHAO)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Ab Donnerstag treffen sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping zu Gesprächen. Der starke Mann Chinas befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht, hat sein Land zur imperialen Supermacht gemacht. Aber: Ein Nachfolger für den bald 73-Jährigen ist nicht in Sicht. Droht in den kommenden Jahren ein interner Machtkampf? Krone+ stellt die Top-Kandidaten auf das Xi-Erbe vor.

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Seit fast 15 Jahren prägt ein einziger Mann die chinesische Politik: Xi Jinping. Seit er 2012 die Führung der Kommunistischen Partei übernahm, hat er sich zum mächtigsten Staatsmann seit Mao Zedong entwickelt. Sowohl Staat als auch Partei sind konsequent auf seine Person ausgerichtet. Der starke Mann in Peking hat die Volksrepublik radikal umgekrempelt: politische Gegner wurden brutal aus dem Weg geräumt, unzählige Regierungskritiker eingesperrt, die nationale Zivilgesellschaft zurechtgestutzt und das Internet flächendeckend zensiert. Xis China ist viel restriktiver, nationalistischer, international abgeschotteter und ideologischer als in den Jahrzehnten zuvor.

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