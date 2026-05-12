Kronprinz gesucht: Wer tritt in Xis Fußstapfen?

Seit fast 15 Jahren prägt ein einziger Mann die chinesische Politik: Xi Jinping. Seit er 2012 die Führung der Kommunistischen Partei übernahm, hat er sich zum mächtigsten Staatsmann seit Mao Zedong entwickelt. Sowohl Staat als auch Partei sind konsequent auf seine Person ausgerichtet. Der starke Mann in Peking hat die Volksrepublik radikal umgekrempelt: politische Gegner wurden brutal aus dem Weg geräumt, unzählige Regierungskritiker eingesperrt, die nationale Zivilgesellschaft zurechtgestutzt und das Internet flächendeckend zensiert. Xis China ist viel restriktiver, nationalistischer, international abgeschotteter und ideologischer als in den Jahrzehnten zuvor.