Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2,9 Prozent im April

Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an

Wirtschaft
12.05.2026 13:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Steigende Ölpreise haben die deutsche Inflation im April auf den höchsten Stand seit Jänner 2024 getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte (siehe Video oben).

0 Kommentare

„Besonders der anhaltende Preisdruck bei Kraftstoffen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich spürbar“, sagte Bundesamt-Präsidentin Ruth Brand. Energie blieb im April Preistreiber Nummer eins. Sie verteuerte sich um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

„Diese Preisanstiege sind maßgeblich auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und die dadurch ausgelöste Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt zurückzuführen“, sagten die Statistikerinnen und Statistiker. Durch die derzeit blockierte Straße von Hormuz wird im Regelfall etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich deshalb um 26,2 Prozent, während leichtes Heizöl 55,1 Prozent mehr kostete als im April 2025.

Die Inflation in Deutschland ist im April auf den höchsten Stand seit Jänner 2024 gestiegen.
Die Inflation in Deutschland ist im April auf den höchsten Stand seit Jänner 2024 gestiegen.(Bild: glomex)

Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) wurden hingegen billiger. Nahrungsmittel verteuerten sich in unserem Nachbarland im April unterdurchschnittlich (plus 1,2 Prozent). Hohe Aufschläge gab es unter anderem bei Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (6,6 Prozent). Günstiger zu haben waren Butter (-25,4 Prozent), Olivenöl (-8,9 Prozent) sowie Kartoffeln (-14,4 Prozent) und Molkereiprodukte (-5,6 Prozent).

Auch Dienstleistungen teurer
Dienstleistungen kosteten in Deutschland im April 2,8 Prozent mehr. Besonders stark verteuerten sich jene sozialer Einrichtungen (+6,8 Prozent) und der Personenbeförderung (+6,2 Prozent). Pauschalreisen kosteten hingegen etwas weniger. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, stiegen um 2,3 Prozent.

Lesen Sie auch:
Die stark gestiegenen Energiekosten bremsen die Konjunktur in Deutschland massiv aus. Die ...
Prognose halbiert
Deutsche Wirtschaft: Preise rauf, Wachstum runter
01.04.2026
Das sind die Gründe
IHS prognostiziert für 2026 Rückgang der Inflation
02.02.2026

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts planen mehr Unternehmen, ihre Preise anzuheben. „Der Iran-Krieg hinterlässt seine Spuren in der deutschen Wirtschaft. Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter“, sagte Info-Konjunktur-Chef Timo Wollmershäuser. Bereits im März war die Inflation in Deutschland auf 2,7 Prozent nach oben geschnellt, nachdem sie im Februar noch bei 1,9 Prozent gelegen war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.05.2026 13:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
114.374 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
105.355 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
103.733 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1560 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
882 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
739 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Daten vom 1. Quartal
Jeden Tag gehen 20 Firmen pleite: „Lage ist ernst“
Gesetzesentwurf ist da
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
Hybride stark gefragt
Pkw-Neuzulassungen 2026 deutlich angestiegen
Rechenzentrum in OÖ
„Zu wenig Lohn“: Vorwürfe auf Google-Baustelle
Was Eltern entgeht
Zweimal Teilzeit bringt mehr als einmal Vollzeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf