Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an

„Diese Preisanstiege sind maßgeblich auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und die dadurch ausgelöste Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt zurückzuführen“, sagten die Statistikerinnen und Statistiker. Durch die derzeit blockierte Straße von Hormuz wird im Regelfall etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich deshalb um 26,2 Prozent, während leichtes Heizöl 55,1 Prozent mehr kostete als im April 2025.