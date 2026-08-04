Insider: Demir „hat ständig Ausreden erfunden“

Im Rapid-Podcast „Vereinhören“ hatte der Stürmer unlängst von einer Situation berichtet, als er gerade an einer Knöchelverletzung laborierte. Als der Teamarzt zur Behandlung eine Spritze anbot, habe Demir abgelehnt. „Ich weiß ja nicht, was in der Spritze ist“, so die Begründung des gebürtigen Wieners. Generell hätten ihn die medizinischen Praktiken in Istanbul schockiert: „Was da drinnen abgelaufen ist, das wollen nur die Wenigsten sehen.“