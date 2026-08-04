Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik aus der Türkei

Insider: Demir „hat ständig Ausreden erfunden“

Bundesliga
04.08.2026 20:07
Im Februar kehrte Yusuf Demir zum SK Rapid zurück.
Im Februar kehrte Yusuf Demir zum SK Rapid zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er habe in den dreieinhalb Jahren, in denen er bei Galatasaray unter Vertrag stand, ständig Ausreden erfunden, um sich vor der Pflicht zu drücken, wirft der türkische Journalist Ali Naci Kücük Rapids Yusuf Demir vor, sich in der Zeit nicht gerade vorbildlich verhalten zu haben ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Rapid-Podcast „Vereinhören“ hatte der Stürmer unlängst von einer Situation berichtet, als er gerade an einer Knöchelverletzung laborierte. Als der Teamarzt zur Behandlung eine Spritze anbot, habe Demir abgelehnt. „Ich weiß ja nicht, was in der Spritze ist“, so die Begründung des gebürtigen Wieners. Generell hätten ihn die medizinischen Praktiken in Istanbul schockiert: „Was da drinnen abgelaufen ist, das wollen nur die Wenigsten sehen.“ 

Yusuf Demir im Trikot von Galatasaray
Yusuf Demir im Trikot von Galatasaray(Bild: GEPA)

Zu ängstlich
In der Türkei kommen die offenen Worte des 23-Jährigen gar nicht gut an. Gegenüber „Dici Futbol“ schimpfte der Galatasaray-nahe Reporter Ali Naci Kücük: „Das, was er bei Galatasaray erlebt hat, hat er auch bei Barcelona erlebt. Sein Angstniveau ist hoch, er traut sich selbst nicht.“ Spielern wie Burak Yılmaz, Didier Drogba, Mauro Icardi oder Victor Osimhen seien die Spritzen immerhin ebenfalls verabreicht worden.

Lesen Sie auch:
Demir (re.) wurde für seine Aktion des Platzes verwiesen.
„Liebe Rapid-Fans ...“
Schuhwurf-Eklat: Jetzt meldet sich Demir zu Wort
19.05.2026
Schuhwurf bestraft
Keine Gnade! Sperre für Rapids Yusuf Demir ist da
18.05.2026
Bundesliga-Highlights
Aufreger: Hier wirft Rapids Demir seinen Schuh
18.05.2026

„Er hat ständig Ausreden erfunden, um der Pflicht zu entgehen“, so der Insider. Von Erfolg war Demirs Zeit bei Galatasaray jedenfalls nicht gekrönt, beim amtierenden türkischen Meister brachte es der Linksfuß auf gerade einmal 708 Spielminuten ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
04.08.2026 20:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
158.922 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
152.078 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
115.293 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2493 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1432 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Bundesliga
Kritik aus der Türkei
Insider: Demir „hat ständig Ausreden erfunden“
Sport Tv Logo
Rapids Transfertheater
Über Wurmbrands Gerücht kann Katzer nur scherzen
Sport Tv Logo
Geht immer in die Hose
Ernüchternde Fortsetzung von Austrias Horror-Serie
Sport Tv Logo
LASK um „Königsklasse“
„Glaube und Hunger“ – einer weiß, wie Celtic geht
Sport Tv Logo
Wawra-Nachfolger
Das sagt Neo-GAK-Sportchef Lienhart zur Lage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf