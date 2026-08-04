Nächster Funktionär schießt gegen Gianni Infantino

Die Vorwürfe des Ex-FIFA-Vizepräsidenten Al-Hussein auf (vormals Twitter) gehen noch weiter. „Wir warten seit Dezember auf die Prämien für unsere Spieler im Zusammenhang mit dem Arabien-Pokal in Katar, einem FIFA-Turnier“, bemerkte der jordanische Prinz. „Das Geld, das unsere Mannschaft für das Erreichen des Finales erhalten sollte, wurde noch nicht ausgezahlt, während die FIFA gleichzeitig damit prahlt, wie viele Milliarden sie in Reserve hat.“ Jordanien war Österreichs Auftakt-WM-Gruppengegner, die ÖFB-Truppe siegte 3:1