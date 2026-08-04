Stocker in Graz: Zwei Stunden lang ein Wunderwuzzi

Nach mehr als zwei Stunden endet die Veranstaltung in der klimatisierten Seifenfabrik und es geht raus in den bisher wärmsten Tag des Jahres. Ach ja, das Thema Hitze durfte davor natürlich nicht fehlen und wurde mehrmals angesprochen. Stocker verteidigte die Regierung und wies zurück, man tue zu wenig. Aber man könne nicht alle Dinge lösen, so ehrlich müsse man sein. „Manchmal frage ich mich: Warum findest du den Schalter nicht, um die Sonne abzudrehen?“ Dafür müsste man wohl der größte Wunderwuzzi sein.