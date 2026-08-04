Ausfälle und Verspätungen auf Brennerbahnstrecke

Viel Geduld benötigten Reisende auf der Brennerbahnstrecke am Dienstag. Grund dafür war ein Böschungsbrand auf Südtiroler Seite, der vorübergehend zu Ausfällen im Zugverkehr geführt hatte.
Ein Böschungsbrand nahe der Brennerbahnstrecke im Südtiroler Gossensaß hat am frühen Dienstag gegen 12.45 Uhr zu einer Unterbrechung des Bahnverkehrs sowie Zugverspätungen und Ausfällen geführt. Betroffen waren Medienberichten zufolge vorerst mehrere Regional- und Regionalexpress-Züge zwischen Brenner und Sterzing sowie weiter in Richtung Süden.
Auch zwei ÖBB-Fernverkehrszüge (jeweils ein Zug in Richtung Italien und Richtung Innsbruck) mussten die Dauer der Sperre abwarten.
Öffnung am späten Nachmittag
Am späten Nachmittag hieß es dann auf dem Südtiroler Verkehrsinformationsportal, dass die Bahnstrecke zwischen dem Brenner und Sterzing wieder vollständig geöffnet werden konnte. Zuvor war die Bahnlinie im angegebenen Abschnitt bereits wieder eingleisig befahrbar gewesen. Denn auf der Strecke stand auch noch ein defekter Güterzug, der letztlich geborgen wurde.
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