Ausfälle und Verspätungen auf Brennerbahnstrecke

Öffnung am späten Nachmittag

Am späten Nachmittag hieß es dann auf dem Südtiroler Verkehrsinformationsportal, dass die Bahnstrecke zwischen dem Brenner und Sterzing wieder vollständig geöffnet werden konnte. Zuvor war die Bahnlinie im angegebenen Abschnitt bereits wieder eingleisig befahrbar gewesen. Denn auf der Strecke stand auch noch ein defekter Güterzug, der letztlich geborgen wurde.