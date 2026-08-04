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Lottoschein gefunden

Italienerin verdankt Müllabfuhr Millionengewinn

Ausland
04.08.2026 19:44
Wegen möglicherweise gefährlicher oder giftiger Abfälle musste eine Spezialfirma die Suche nach ...
Wegen möglicherweise gefährlicher oder giftiger Abfälle musste eine Spezialfirma die Suche nach dem Schein übernehmen (Symbolbild).(Bild: Inga Bulgakova - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Die italienische Müllabfuhr hat einen Lottoschein im Wert von einer Million Euro wiedergefunden und damit einer verzweifelten Gewinnerin doch noch zu ihrem Glück verholfen.

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Die Frau prüfte am Sonntag in der Lottofiliale um die Ecke, ob ihre Zahlen – immer die gleiche Zahlenkombination – gewonnen hatten. Dabei zeigte der Automat an, dass der Schein nicht auszahlbar sei. Wie sich später herausstellte, lag das aber lediglich daran, dass kleine Geschäfte nur kleine Gewinne auszahlen dürfen. Das wusste die Gewinnerin, die anonym bleiben will, jedoch nicht – und warf den Schein weg.

Zu Hause erzählte ihr ein Familienmitglied, sie habe mit ihrer üblichen Zahlenkombination den Jackpot gewonnen, woraufhin sich die beiden umgehend auf den Weg zurück zur Lottofiliale machten. In der Zwischenzeit war dort jedoch der Müll eingesammelt worden, und mit ihm der Lottoschein. „Wir haben den Weg des Scheins nachverfolgt, ohne große Hoffnung, weil er schon von einem Müllwagen abgeholt worden war“, erklärte der Chef des Müllunternehmens SANB in der süditalienischen Region Apulien, Roberto Nicola Toscano, am Dienstag gegenüber der AFP. Mit etwas Glück sei es jedoch gelungen, das richtige Fahrzeug ausfindig zu machen und anzuhalten.

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Einen Tag lang Müllwagen durchkämmt
Wegen möglicherweise gefährlicher oder giftiger Abfälle musste eine Spezialfirma die Suche nach dem Schein übernehmen. Einen Tag lang durchkämmten Arbeiter den Inhalt des Müllwagens. Dabei fanden sie mehrere Lottoscheine und Abrisse – und auch den dringend gesuchten Schein. Die Gewinnerin habe vor Glück geweint, als er ihr am Telefon die gute Nachricht überbracht habe, sagte Toscano.

Die stundenlange Suche im Müll war nicht gratis, für das staatliche Unternehmen SANB entstanden sogar erhebliche Kosten. Die überglückliche Frau wird das aber gerne begleichen.

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