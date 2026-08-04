Selenskyj wirft Russland „Drohnen-Safari“ vor

„Heute hat ein weiteres Video der ,Drohnen-Safari‘, die die Russen gegen Zivilisten in Cherson führen, viele schockiert. Die Welt muss das sehen!“, betonte Selenskyj in einem X-Posting am Dienstag und stellte dazu das besagte Video online (siehe unten). Dieses erschien unter anderem auf einem Telegram-Kanal in Cherson, danach bei der örtlichen Polizei, wobei der eigentliche Ursprung des Videos unklar ist. Darin ist zu sehen, wie eine Drohne sich einem Mann nähert, der an einem Transporter steht. Ein grüner Schirm ist aufgebaut, Pappkisten stehen auf dem Boden. Als der Mann versucht, sich zu verstecken, verfolgt ihn die Drohne und explodiert schließlich neben ihm.