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„Sind total verliebt“

Prinzessin Eugenie freut sich über ein Mädchen

Royals
04.08.2026 19:45
Baby-Glück für Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Nach zwei Söhnen hat das Paar nun eine ...
Baby-Glück für Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Nach zwei Söhnen hat das Paar nun eine Tochter willkommen geheißen – geboren wurde sie in Portugal.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / AFP / CHRIS JACKSON, APA-Images / PA / Jack Brooksbank)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Große Freude im britischen Königshaus! Prinzessin Eugenie (36) ist zum dritten Mal Mama geworden. Die Nichte von König Charles III. brachte eine Tochter zur Welt. Das Baby wurde in Portugal geboren, wo Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) einen Teil ihres Familienlebens verbringen.

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„Jack und ich freuen uns riesig, euch unser kleines Mädchen Brooksbank vorstellen zu dürfen!! Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen“, schrieb die Prinzessin am Dienstagabend auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie das erste Foto der Kleinen, ohne ihren Namen zu verraten. 

Auch der Palast ist über den royalen Familienzuwachs aus dem Häuschen. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königspaars wurde derselbe Schnappschuss geteilt – inklusive weiterer Details zur Geburt.

Geburt in Lissabon – Name wird noch in Ruhe überlegt
Demnach kam die kleine Prinzessin bereits am 3. August um 18.20 Uhr in einem Krankenhaus in Lissabon zur Welt. Das Baby wog bei der Geburt 2.977 Gramm. Besonders groß war die Freude natürlich bei den Royals selbst: „Ihre Majestäten, der König und die Königin, sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie waren hocherfreut, als sie von dieser Nachricht erfuhren“, heißt es zum Abschluss des Postings.

Der Palast gab zudem bekannt, dass Prinzessin Eugenie und ihre neugeborene Tochter wohlauf sind. Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank bedanken sich herzlich beim Krankenhauspersonal für die liebevolle Betreuung.

Einen Namen für ihre kleine Tochter wollen sich die frisch gebackenen Eltern noch in Ruhe überlegen. Bis dahin genießt die Familie die ersten gemeinsamen Tage zu fünft – zusammen mit den beiden großen Brüdern August (5) und Ernest (2).

Das Paar hatte sich 2018 in der St.-George‘s-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort gegeben und gilt als eines der bodenständigsten Paare der Royal Family. Während Brooksbank beruflich eng mit Portugal verbunden ist, verbringt die Familie regelmäßig längere Zeit in dem südeuropäischen Land.

Mit diesem Posting gab Eugenie ihre Schwangerschaft bekannt:

Baby-Freude in turbulenter Zeit
Für Prinzessin Eugenie kommt die Baby-Freude nach einer turbulenten Zeit. Zuletzt geriet sie unfreiwillig wegen der Vergangenheit ihrer Familie in die Schlagzeilen.

Die Organisation Anti-Slavery International, für die Eugenie als Schirmherrin tätig war, beendete überraschend die Zusammenarbeit. Offizielle Gründe wurden nicht genannt. Beobachter brachten den Schritt jedoch mit den anhaltenden Auswirkungen des Jeffrey-Epstein-Skandals in Verbindung.

Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew (66) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66), besser bekannt als „Fergie“. Vor allem Andrew steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein massiv in der Kritik. Der Herzog von York verlor infolge des Skandals seine royalen Aufgaben und militärischen Ehrenämter und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

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Auch Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) gerieten dadurch immer wieder in den Fokus. Britische Boulevardmedien spekulierten zuletzt sogar, die beiden würden bei offiziellen Auftritten der Royal Family bewusst im Hintergrund gehalten.

Mit der Geburt ihrer Tochter rücken nun jedoch endlich wieder erfreuliche Nachrichten in den Mittelpunkt. Für Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank beginnt ein neues Kapitel als fünfköpfige Familie – und für die britischen Royals gibt es erneut Grund zum Feiern.

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