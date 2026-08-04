Gehandicapte Turmspringer Knoll/Lotfi im Finale 7.

Österreichs Wassersprung-Duo Anton Knoll/Dariush Lotfi, Europameister von 2024, ist im Synchronspringen vom Turm im Achter-Finale der Schwimm-EM in Paris nur auf Platz 7 gelandet! Bitter: Schon vor dem Wettkampf war es für die beiden nicht optimal gelaufen, Knoll hatte sich auf dem Weg in die Halle den Kopf angeschlagen und dabei eine Verletzung erlitten, die genäht werden musste ...
Zum Schutz der Wunde sprang der Wiener schließlich mit einer schwarzen Badehaube. Als Nummer 1 in jedem der sechs Durchgänge wurde das Duo zudem vor dem zweiten Pflichtsprung durch das plötzlich aufgetretene Blenden der Sonne sichtlich irritiert, der eingehandelte Rückstand war nicht mehr wettzumachen.
Bronze war 43,71 Zähler entfernt
Letztlich lag es aber nicht daran, dass die Europameister 2024 mit 362,34 Punkten eine Medaille verpassten – Bronze war 43,71 Zähler entfernt. Punkte ließ das OSV-Duo auch in der Eintauchphase immer wieder mal liegen. Der Sieg ging überlegen an die neutralen Athleten Russlands mit 443,82 Punkten.
Am Mittwoch (10.30 Uhr) treten Lotfi und Nikolaj Schaller vom 3-m-Brett an, Knoll am Donnerstag im Einzel vom Turm.
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