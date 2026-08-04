Gehandicapte Turmspringer Knoll/Lotfi im Finale 7.

Österreichs Wassersprung-Duo Anton Knoll/Dariush Lotfi, Europameister von 2024, ist im Synchronspringen vom Turm im Achter-Finale der Schwimm-EM in Paris nur auf Platz 7 gelandet! Bitter: Schon vor dem Wettkampf war es für die beiden nicht optimal gelaufen, Knoll hatte sich auf dem Weg in die Halle den Kopf angeschlagen und dabei eine Verletzung erlitten, die genäht werden musste ...