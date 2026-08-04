Dritte CL-Quali-Runde ab 18 Uhr in der Konferenz

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04.08.2026 04:41
Marko Arnautovic trifft mit Roter Stern Belgrad auf Hapoel Be’er Sheva.
Marko Arnautovic trifft mit Roter Stern Belgrad auf Hapoel Be’er Sheva.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritte Quali-Runde auf dem Weg in die UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie ab 18 Uhr bei acht Spielen live dabei – siehe unten. 

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