Nach schwerem Knöchelbruch verpasst Talent die EM

Jetzt muss sie freilich einige Wochen pausieren, auf ihre große Leidenschaft verzichten. „Es ist noch unklar, wann und wie ich weiter fahren kann“, erzählt die 19-Jährige, für die es ein großer Rückschlag in ihrer Karriere ist. Erst vor einem Jahr ging sie auf ein College in die USA. Denn in Florida, laut Berner ein „Wasserskistaat“, konnte sie neben ihrem Sport auch ihr International Relations- und Jus-Studium beginnen. Fürs Lernen hat sie in den kommenden Wochen jetzt gezwungenermaßen mehr Zeit . . .