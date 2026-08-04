Warum UNO-Karten bei Airportscanner anschlagen

Seit Anfang Juli sind hochmoderne Detektoren am Flughafen Wien-Schwechat im Einsatz, die die Abfertigung beschleunigen. Dabei kommt es zu mancher Skurrilität bei den Sicherheitskontrollen, vor allem bei Spielkarten oder gar Bananen. Krone+ klärt auf.
Familie Spira aus Klosterneuburg staunte nicht schlecht, als gleich alle drei Koffer im sogenannten CT-Scanner anschlugen und auf das Kontrollband abbogen. Gleich dreimal hatte das Gerät Objekte im 3D-Verfahren identifiziert, mit denen es nichts anfangen konnte und die es deshalb zur Sicherheitsüberprüfung schickte: einmal UNO-Karten, einmal doppeldeutsche Schnapskarten und einmal das Partyspiel „Hitster“.
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