Warum UNO-Karten bei Airportscanner anschlagen

Familie Spira aus Klosterneuburg staunte nicht schlecht, als gleich alle drei Koffer im sogenannten CT-Scanner anschlugen und auf das Kontrollband abbogen. Gleich dreimal hatte das Gerät Objekte im 3D-Verfahren identifiziert, mit denen es nichts anfangen konnte und die es deshalb zur Sicherheitsüberprüfung schickte: einmal UNO-Karten, einmal doppeldeutsche Schnapskarten und einmal das Partyspiel „Hitster“.