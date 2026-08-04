Wegen Urlaubszeit: Arbeitskreis statt Hitzegipfel!

Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Die Rufe nach einem Hitzegipfel, der Vertreter der Landwirtschaft, Politik, Klimaforschung und Wirtschaft an einen Tisch bringen soll, werden immer lauter. Vorerst aber wird es nichts damit, die Begründung dafür ist österreichisch – Sommerferien.