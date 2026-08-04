Vierjähriger Bub trieb leblos im Schwimmbecken

Mit Papa ins Spital geflogen

Auch ein Niederösterreicher (39), der ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam wurde, eilte sofort zur Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden Ersthelfern, den Buben erfolgreich zu reanimieren und ihm damit das Leben zu retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Vierjährige bei Bewusstsein und in Begleitung von seinem Vater in ein Linzer Krankenhaus geflogen.