Vierjähriger Bub trieb leblos im Schwimmbecken

In einem unbeobachteten Moment soll ein vierjähriger Bub ohne Schwimmhilfen am Dienstagnachmittag in ein Schwimmbecken in Bad Schallerbach gestürzt sein. Zwei Gäste wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten das Kind erfolgreich reanimieren.
Zwei aufmerksamen Gästen ist es zu verdanken, dass ein Badeunfall am Dienstagnachmittag in der Eurotherme Bad Schallerbach noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Eine 35-Jährige aus der Steiermark bemerkte gegen 15.40 Uhr ein lebloses Kind im Wasser treiben. Sie zog den vierjährigen Jungen aus der Tschechei – der gemeinsam mit seinen Eltern in Oberösterreich auf Urlaub ist – sofort an Land und begann mit Reanimationsmaßnahmen.
Mit Papa ins Spital geflogen
Auch ein Niederösterreicher (39), der ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam wurde, eilte sofort zur Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden Ersthelfern, den Buben erfolgreich zu reanimieren und ihm damit das Leben zu retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Vierjährige bei Bewusstsein und in Begleitung von seinem Vater in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
Laut polizeilichen Ermittlungen dürfte das Kind in einem unbeaufsichtigten Moment ohne Schwimmhilfe von den Eltern weggegangen und in ein Becken gestürzt sein.
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