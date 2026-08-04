Niederwasser am Neusiedler See erschwert Einsätze

Die anhaltende Hitze hat den Wasserstand des Neusiedler Sees drastisch sinken lassen. Gestern betrug er 115,1 Meter über Adria. Das sind nur zwölf Zentimeter über dem seit 1965 erreichten Tiefststand im Jahr 2022. Noch ist das Niederwasser für die Schifffahrt, den Badesport am See und die Fische nicht kritisch, wird betont. Doch der Wasserdienst der Feuerwehren ist nicht mehr uneingeschränkt möglich.