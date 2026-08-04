Viel Brisanz und ein tierischer Hamilton-Schatz

Was Mercedes-Boss Toto Wolff und Red-Bull-Star Max Verstappen gemeinsam auf Sardinien treiben. Welche Updates die „Silberpfeile“ nach der Sommerpause bringen werden. Warum „Sir Lewis“ bei Ferrari wieder auf den Hund gekommen ist.
Weltmeister Lando Norris hatte gut lachen – mit der Trophäe vom Budapest-Sieg im Gepäck machte sich der McLaren-Superstar auf in die Ferien nach Ibiza – gemeinsam mit Freunden ging’s häufig auf den Golfplatz, schließlich gilt es ja, das ohnehin schon starke Handicap von 8 weiter zu verbessern.
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