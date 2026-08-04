Viel Brisanz und ein tierischer Hamilton-Schatz

Weltmeister Lando Norris hatte gut lachen – mit der Trophäe vom Budapest-Sieg im Gepäck machte sich der McLaren-Superstar auf in die Ferien nach Ibiza – gemeinsam mit Freunden ging’s häufig auf den Golfplatz, schließlich gilt es ja, das ohnehin schon starke Handicap von 8 weiter zu verbessern.