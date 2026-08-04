Badegäste machen spektakulären Fund in Italien

Ein gewöhnlicher Badetag auf Sizilien ist für Strandbesucher zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden: Vor dem Küstenort Casuzze bei Marina di Ragusa entdeckten Badegäste mehrere Kühltaschen und versiegelte Pakete, die im Wasser trieben. Beim Öffnen staunten sie nicht schlecht – darin befanden sich Bündel von Bargeld.
Auslöser des spektakulären Funds war offenbar ein Motorboot, das wegen Treibstoffmangels manövrierunfähig geworden war und in Richtung Küste trieb. Als die Küstenwache eintraf, sollen mehrere Insassen begonnen haben, die mit Geld gefüllten Pakete über Bord zu werfen. Die Strömung trug die Kühltaschen schließlich bis in den flachen Uferbereich, wo sie von den Badegästen entdeckt wurden.
Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Küstenwache stellten den „Schatz“ sicher – insgesamt rund 700.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die Herkunft des Geldes. Ob es aus kriminellen Geschäften stammt, ist derzeit noch unklar. Gegen die Insassen des Bootes wird ermittelt.
Der außergewöhnliche Fund sorgte am Strand jedenfalls für großes Aufsehen. Videos und Fotos verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken und machten den kuriosen Vorfall weit über Sizilien hinaus bekannt.
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