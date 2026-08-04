Badegäste machen spektakulären Fund in Italien

Auslöser des spektakulären Funds war offenbar ein Motorboot, das wegen Treibstoffmangels manövrierunfähig geworden war und in Richtung Küste trieb. Als die Küstenwache eintraf, sollen mehrere Insassen begonnen haben, die mit Geld gefüllten Pakete über Bord zu werfen. Die Strömung trug die Kühltaschen schließlich bis in den flachen Uferbereich, wo sie von den Badegästen entdeckt wurden.