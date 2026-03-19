Warum mein neuer Kühlschank keinen Touchscreen hat

Die Verlockungen, mit denen Kühlschränke südkoreanischer Hersteller auf Kundenfang gehen, könnten einer Science-Fiction-Utopie entstammen: Bei LG gibt es Fenster, an die man klopft, um die Beleuchtung zu aktivieren und den Inhalt zu sehen, ohne vorher die Tür zu öffnen. Oder Eiswürfelmaschinen, die sechs Fünf-Zentimeter-Eiskugeln pro Tag ausspucken, die Getränke nicht nur optisch aufwerten, sondern auch langsamer schmelzen sollen als Würfel. Bei Samsung gibt es Kühlschränke mit Touchscreen – „Family Hub“ nennt der Tech-Gigant das an ein XL-Smartphone erinnernde Display in der Tür. Lauter interessante neue Funktionen - die aber ihre Tücken haben.