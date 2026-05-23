Diese heißen Grill-Tipps sparen Ihnen bares Geld!

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23.05.2026 18:09
Wer beim Einkaufen achtgibt, grillt billiger.
Wer beim Einkaufen achtgibt, grillt billiger.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (2))
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Der Sommer naht, die Temperaturen steigen, die Grillsaison läuft voll an. Guter Zeitpunkt für einen Preisvergleich in Österreichs Supermärkten! Wir zeigen, wo und wie Grill-Schnäppchen zu holen sind, bei welchen Produkten Discounter dominieren und wann es preislich „wurst“ ist.

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Österreich ist und bleibt eine Grillnation! Laut der heurigen Kotányi-Studie werfen 95 Prozent der Österreicher im Sommer den Grill an, jede/r Vierte sogar jede Woche. Rund die Hälfte möchte dabei nicht nur delikat schmausen, sondern ein gemeinsames Erlebnis genießen.

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