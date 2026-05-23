Diese heißen Grill-Tipps sparen Ihnen bares Geld!

Österreich ist und bleibt eine Grillnation! Laut der heurigen Kotányi-Studie werfen 95 Prozent der Österreicher im Sommer den Grill an, jede/r Vierte sogar jede Woche. Rund die Hälfte möchte dabei nicht nur delikat schmausen, sondern ein gemeinsames Erlebnis genießen.