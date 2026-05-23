Auf den Europacup-Triumph folgt fast eine Prügelei

Mit dem Triumph im Europacup holten die Froschberg-Mädels das Triple mit den weiteren Erfolgen in Liga und Cup. Beim Heim-Endspiel gegen Cagliari sorgte aber mehr als eine vom Trainer durchgetretene Bande vom Trainer für viel Emotion auf beiden Seiten.
Als Froschbergs Aushängeschild Britt Eerland den alles entscheidenden Satz im Europacup-Finale gegen Cagliari für sich entscheiden konnte, brachen im Sportpark Lissfeld alle Dämme! Erstmals seit 2013 konnte man das Triple mit Liga-Titel, Cup und Europacup-Triumph (damals in der Champions League) holen. Worauf der scheidende Erfolgstrainer Josef Plachy im Jubelwahn freudig über die Bande sprang. Oder besser gesagt mit der Bande aufs Spielfeld kam. In der Euphorie trat er das Werbebanner kaputt – worauf er erstmals in der Karriere eine rote Karte kassiert hatte.
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