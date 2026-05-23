Angst vor Ebola: WM-Teilnehmer muss in Isolation

Training in Belgien

Man habe der FIFA sowie der kongolesischen Mannschaft und Regierung unmissverständlich mitgeteilt, dass das Team eine abgeschottete Umgebung einhalten müsse, so Giuliani. Der WM-Teilnehmer trainiert derzeit in Belgien und bestreitet dort zwei Vorbereitungsspiele. Unter der Woche hatte die DR Kongo wegen des Ebola-Ausbruchs ein geplantes dreitägiges Trainingslager sowie eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa abgesagt.