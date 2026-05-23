Angst vor Ebola: WM-Teilnehmer muss in Isolation

Die Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo soll sich vor der WM in den USA wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des afrikanischen Landes 21 Tage lang isolieren.
Andernfalls würde das Team die Einreise riskieren, wie Andrew Giuliani, Leiter der Taskforce des Weißen Hauses für die WM, dem TV-Sender ESPN sagte. Die kongolesische Delegation soll am 11. Juni ins WM-Quartier nach Houston anreisen.
Training in Belgien
Man habe der FIFA sowie der kongolesischen Mannschaft und Regierung unmissverständlich mitgeteilt, dass das Team eine abgeschottete Umgebung einhalten müsse, so Giuliani. Der WM-Teilnehmer trainiert derzeit in Belgien und bestreitet dort zwei Vorbereitungsspiele. Unter der Woche hatte die DR Kongo wegen des Ebola-Ausbruchs ein geplantes dreitägiges Trainingslager sowie eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa abgesagt.
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