Großem Windparkprojekt auf Hochalm ging Puste aus

Sieben Windräder mit einer Nabenhöhe von jeweils 111 Metern, eine Gesamtleistung von rund 30 Megawatt und die Versorgung von etwa 19.000 Haushalten – das waren die Pläne für einen Windpark auf der Compedal Hochalm auf rund 2200 Metern Seehöhe durch das Elektrowerk Assling (EWA) – die „Krone“ berichtete ausführlich. Im Sommer 2023 startete man in Kooperation mit der ECOwind aus Niederösterreich die Planungen für das Großprojekt. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen war groß, zumal auch eine Potenzialstudie des Landes Tirol die Fläche als geeignet ausgewiesen hatte.