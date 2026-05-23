Zeichen auf Sturm: Jetzt droht US-Angriff auf Kuba

Vier Menschen starben bei Abschuss von Flugzeug

Dabei geht es um den Abschuss von zwei Cessna-Flugzeugen einer exilkubanischen Organisation durch die kubanische Luftwaffe im Jahr 1996, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Castro war damals Verteidigungsminister. Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche will ihn dafür in den Vereinigten Staaten vor Gericht bringen: „Wir erwarten, dass er sich entweder freiwillig oder auf andere Weise hier einfinden wird.“ Castro wird Verschwörung zur Tötung von US-Bürgern, Zerstörung eines Flugzeugs und vierfacher Mord vorgeworfen.