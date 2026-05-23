Stigger in Nove Mesto im Short Track Zweite!

Die Tirolerin Laura Stigger hat den Sieg im zweiten Short-Track-Rennen der Mountainbike-Weltcupsaison knapp verpasst!
Die 25-Jährige musste sich am Samstag in Nove Mesto im Zielsprint nur der zeitgleichen Siegerin Puck Pieterse aus den Niederlanden beugen.
Weltmeisterin Alessandra Keller aus der Schweiz schied nach einem Sturz aus.
Beim Auftakt in Südkorea Vierte
Stigger hatte auch schon beim Auftakt in Südkorea als Vierte im Short Track und Sechste im Cross Country überzeugt.
Das Rennen der Olympia-Disziplin in Nove Mesto steigt am Sonntag. Im Vorjahr hatte dieses Mona Mitterwallner gewonnen, sie wurde im Kurzbewerb 21.
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