Breitenecker: „Ich glaube an eine faire ORF-Wahl“

„Krone“: Die Wahl des ORF-Generaldirektors und aller anderen Direktorenposten ist eine hochpolitische Sache. Wieso tun Sie sich das mit Ihrer Medienerfahrung überhaupt an?

Markus Breitenecker: Es geht um viel – viel für den ORF, viel für die Medienvielfalt in Österreich, viel für den Wirtschaftsstandort, also letztlich um viel für das ganze Land. Der ORF ist in einer veritablen Krise und braucht einen Neustart. Mit 57 habe ich ein Alter erreicht und sowohl in Österreich als auch im Ausland ausreichend Erfahrung gesammelt, dass ich mir diese riesige Aufgabe gemeinsam mit einem kompetenten ORF-Team zutraue. Ich möchte meine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren im Fernseh- und Streamingbereich für den ORF und seine Zukunft einbringen.