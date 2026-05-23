Breitenecker: „Ich glaube an eine faire ORF-Wahl“

Medienmanager Markus Breitenecker (57) gibt nach der Bekanntgabe seiner Bewerbung für den ORF-Generaldirektor sein erstes Interview der „Krone“. Darin lässt er damit aufhorchen, dass er mit einer „fairen und transparenten Wahl des Bestgeeigneten“ rechnet und nicht an ein abgekartetes Spiel glaubt.
„Krone“: Die Wahl des ORF-Generaldirektors und aller anderen Direktorenposten ist eine hochpolitische Sache. Wieso tun Sie sich das mit Ihrer Medienerfahrung überhaupt an?
Markus Breitenecker: Es geht um viel – viel für den ORF, viel für die Medienvielfalt in Österreich, viel für den Wirtschaftsstandort, also letztlich um viel für das ganze Land. Der ORF ist in einer veritablen Krise und braucht einen Neustart. Mit 57 habe ich ein Alter erreicht und sowohl in Österreich als auch im Ausland ausreichend Erfahrung gesammelt, dass ich mir diese riesige Aufgabe gemeinsam mit einem kompetenten ORF-Team zutraue. Ich möchte meine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren im Fernseh- und Streamingbereich für den ORF und seine Zukunft einbringen.
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