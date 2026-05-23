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Auer nach Platz 2 in Zandvoort DTM-Spitzenreiter!

Motorsport
23.05.2026 17:30
Lucas Auer auf Mercedes
Lucas Auer auf Mercedes(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Tiroler Lucas Auer hat mit Platz zwei im ersten Rennen des DTM-Wochenendes in Zandvoort die Gesamtführung übernommen!

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Schneller als der Mercedes-Pilot war nur der Italiener Matteo Cairoli.

In der Gesamtwertung führt der beim Auftakt in Spielberg zweimal auf das Podest gekommene Auer fünf Punkte vor seinem deutschen Markenkollegen Maro Engel. Cairoli ist 20 Zähler zurück Dritter.

Preining wurde Achter
Auftakt-Sieger Thomas Preining wurde am Samstag Achter. Am Sonntag folgt das zweite Rennen.

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