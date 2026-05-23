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Sommerliches Wetter

30-Grad-Marke geknackt! Erster Hitzetag des Jahres

Wetter
23.05.2026 17:23
(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Pünktlich zum Pfingstwochenende ist es in Österreich sonnig und heiß geworden. Am Samstag kletterte die Temperatur zum ersten Mal in diesem Jahr über die 30-Grad-Marke. Auch in den kommenden Tagen soll es sommerlich bleiben.

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Der Titel des ersten Hitzetages des Jahres geht heuer an Haiming in Tirol. In der Gemeinde im Bezirk Imst wurde am Samstagnachmittag eine Temperatur von 30,1 Grad gemessen und damit ganz knapp die 30-Grad-Marke geknackt. Auch in anderen Teilen Österreichs ist laut der Prognose der österreichischer Unwetterzentrale die erste Hitzewelle des Jahres schon in Sicht. Im Süden des Landes könnte es sogar noch bis Mitte kommender Woche heißt bleiben.

In den kommenden Tagen soll es auch in der Nacht außergewöhnlich warm blieben, vor allem in den Ballungsräumen. Sogar die erste Tropennacht des Jahres, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, könnte in der Wiener Innenstadt schon ganz knapp bevorstehen.

Am Pfingstsonntag bleibt das Wetter sommerlich. Laut der GeoSphere liegen die Höchstwerte für den Pfingstsonntag zwischen 23 und 31 Grad bei viel Sonne. Auch im Bergland bleiben Regenschauer selten.

Den Pfingstmontag können die Österreicher ebenfalls in der Sonne genießen. für den Feiertag werden Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad erwartet. Auch im Bergland soll es trocken bleiben.

Auch nach dem Pfingstwochenende bleibt es noch sommerlich: Am Dienstag wird es laut Prognose wieder sonnig, nur über den Bergen könnten die Wolken am Nachmittag mehr werden. Die Schauerneigung bleibt aber gering. Mit Höchstwerten von 26 bis 32 Grad könnte es sogar noch ein bisschen wärmer werden als in den Tagen davor.

Österreich
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Bregenz
Wetterdaten:

Am Mittwoch scheint zwar in vielen Teilen Österreichs noch die Sonne, am Nachmittag werden aber die Quellwolken mehr. Vor allem im Norden und Osten des Landes sowie im Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung etwas an. Dort könnte es auch windig werden, ein Nordwestwind kündigt sich an. Die Tageshöchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad.

Windig bleibt es wohl auch noch am Donnerstag, nur in den Niederungen im Süden bleibt es windschwach. Die Quellwolken können sich am Donnerstag nicht gegen die Sonne durchsetzen, es werden Höchsttemperaturen von 23 bis 27 Grad erwartet.

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