30-Grad-Marke geknackt! Erster Hitzetag des Jahres

Der Titel des ersten Hitzetages des Jahres geht heuer an Haiming in Tirol. In der Gemeinde im Bezirk Imst wurde am Samstagnachmittag eine Temperatur von 30,1 Grad gemessen und damit ganz knapp die 30-Grad-Marke geknackt. Auch in anderen Teilen Österreichs ist laut der Prognose der österreichischer Unwetterzentrale die erste Hitzewelle des Jahres schon in Sicht. Im Süden des Landes könnte es sogar noch bis Mitte kommender Woche heißt bleiben.