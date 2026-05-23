LIVE: Dreifach Premiere der Vikings gegen Berlin

Dreifach-Premiere für die Footballer der Vienna Vikings! Erstmals geht das Wiener Franchise in der neuen American Football League Europe (AFLE) im neuen Sportclub-Stadion auf Touchdownjagd – und die „Krone“ überträgt das Spiel ab 16.45 Uhr live auf krone.tv. Ein besonderes Highlight: Den Münzwurf übernimmt NFL-Legende Marshawn Lynch, besser bekannt als „Beast Mode“.