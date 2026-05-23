Karenz 50:50? Umfrage mit überraschendem Ergebnis

Soll die Karenz künftig verpflichtend 50:50 zwischen Mutter und Vater aufgeteilt werden? Die Idee wird seit Jahren kontrovers diskutiert: Während Befürworter darin einen wichtigen Schritt für mehr Gleichberechtigung sehen, warnen Kritiker vor einem Eingriff in die freie Entscheidung von Familien. Familienministerin Claudia Bauer ließ nun abfragen, wie die Österreicher tatsächlich dazu stehen.
Immer wieder muss sich Österreichs Familienministerin Claudia Bauer – vormals Plakolm – Kritik an ihrer Familienpolitik gefallen lassen. Auslöser waren unter anderem ihre Aussagen, junge Menschen sollten sich „wieder mehr zutrauen“, Familien zu gründen, und man dürfe nicht „alles zerdenken“, bevor man Kinder bekomme. Kritikerinnen empfinden das als realitätsfern, weil viele Frauen heute finanzielle Unsicherheit, hohe Wohnkosten, fehlende Kinderbetreuung oder ungleiche Care-Arbeit als Hauptgründe nennen, warum sie Familiengründung aufschieben.
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