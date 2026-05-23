Karenz 50:50? Umfrage mit überraschendem Ergebnis

Immer wieder muss sich Österreichs Familienministerin Claudia Bauer – vormals Plakolm – Kritik an ihrer Familienpolitik gefallen lassen. Auslöser waren unter anderem ihre Aussagen, junge Menschen sollten sich „wieder mehr zutrauen“, Familien zu gründen, und man dürfe nicht „alles zerdenken“, bevor man Kinder bekomme. Kritikerinnen empfinden das als realitätsfern, weil viele Frauen heute finanzielle Unsicherheit, hohe Wohnkosten, fehlende Kinderbetreuung oder ungleiche Care-Arbeit als Hauptgründe nennen, warum sie Familiengründung aufschieben.