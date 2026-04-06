Je nach Geburtsmonat essen Kinder (un)gesünder

Die Organisation UNICEF schlägt Alarm: Starkes Übergewicht ist weltweit die häufigste Form der Fehlernährung bei Kindern und löste damit das Untergewicht ab. Auch in Österreich gibt es immer mehr fettleibige Kinder. Die Schulen hierzulande beteiligen sich zwar fast flächendeckend an Initiativen zur gesunden Ernährung und Bewegung, die Umsetzung ist aber oft lückenhaft. Und eine Studie zeigt jetzt: Kinder, die in bestimmten Monaten geboren wurden, essen eher ungesund!