Über Wurmbrands Gerücht kann Katzer nur scherzen

„Ich habe einen richtig guten Kontakt mit den Leuten von Feyenoord, wir sind ständig im Austausch“, lässt Markus Katzer im Gespräch mit der „Krone“ aufhorchen, ehe es lachend aus ihm herausplatzt: „Das Problem ist nur, dass diese Leute gar nicht mehr bei Feyenoord sind.“