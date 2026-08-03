Astro-Check: Diese Woche kommt alles auf den Tisch

Unausgesprochene Konflikte, alte Enttäuschungen und Beziehungen, die ins Stocken geraten sind: Die Sterne bringen diese Woche vieles an die Oberfläche. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für ehrliche Gespräche und Versöhnung sein könnte und wie Sie den astrologischen Rückenwind für sich nutzen.