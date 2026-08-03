Mut und Versöhnung

Astro-Check: Diese Woche kommt alles auf den Tisch

Video Astrowoche
03.08.2026 13:37
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Unausgesprochene Konflikte, alte Enttäuschungen und Beziehungen, die ins Stocken geraten sind: Die Sterne bringen diese Woche vieles an die Oberfläche. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für ehrliche Gespräche und Versöhnung sein könnte und wie Sie den astrologischen Rückenwind für sich nutzen.

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