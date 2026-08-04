Vor 13 Jahren fand Flo in Wolfurt die große Liebe

„Wahnsinn, wie die Zeit vergeht“, kann es Flo Schnetzer kaum fassen, dass er ab Freitag zum bereits 18. Mal bei der legendären Wolfurttrophy der Beachvolleyballer an der Bregenzer Ache mit von der Partie sein wird. „Ich freue mich immer brutal hier zu sein. Wolfurt ist neben Unterach doch so etwas wie mein zweites Heimturnier.“