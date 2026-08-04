Meinungsforscher über Stimmung im Land: „Oasch“

Nach der Sommerpause startet Tanja Pfaffeneder mit einem „Club 3“, der es in sich hat: Hitzewelle, Wehrdienstreform, Terroranschlag in Berlin, die dramatische Lage in Ceuta und die Frage, die derzeit viele beschäftigt: Wie geht es Österreich wirklich? Meinungsforscher Christoph Haselmayer fasst die Stimmung im Land mit nur einem Wort zusammen: „Oasch.“