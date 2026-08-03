Die blaue Potenzpille könnte Krebs schlapp machen

Die kleine blaue Pille ist seit Jahrzehnten vor allem als Mittel gegen Erektionsstörungen bekannt. Nun sorgt Sildenafil, der Wirkstoff von Viagra, aus einem ganz anderen Grund für Aufmerksamkeit: Forscher haben nun Hinweise gefunden, dass das Medikament die Fähigkeit von Krebszellen zur Ausbreitung im Körper beeinträchtigen könnte. Von einer neuen Krebstherapie ist allerdings noch lange nicht die Rede.