Markus Gstöttner: So tickt der neue ÖVP-General

Die ÖVP hat nach dem Abgang des glücklosen Nico Marchetti seit 1. August einen neuen Generalsekretär: Markus Gstöttner, 40 Jahre alt, Wiener. Die „Krone“ hat den Neuen in seinem Büro in der Lichtenfelsgasse besucht und hinter die Kulissen geblickt. Sein Schreibtisch ist auffällig aufgeräumt, in der Mitte liegt ein kleines Kruzifix aus Metall.