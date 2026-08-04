Boss Jauk, Erdogan und der „magische Präsident“

Kein Spiel wie jedes andere! Für den SK Sturm geht es in der dritten Runde der Champions-League-Quali gegen Kultklub Fenerbahce Istanbul. Warum das Match für Coach Ingolitsch ganz speziell ist und welches Schmankerl Sturm-Präsident Christian Jauk in der Türkei schon erlebt hat. Auch beim Fenerbahce-Fanklub in Wien fiebert man mit.
Die Gefühlslage auf Sturms nächster Europacupreise ist diesmal eine etwas andere als zuletzt, als man mit einem 4:0-Vorsprung nach Schottland zu Heart of Midlothian geflogen war. Am Mittwoch (20 Uhr MEZ) wartet mit Fenerbahce Istanbul gleich ein ganz anderes Kaliber.
„Fener“ zählt zu den größten Klubs der Türkei, sogar rund 32 Prozent der türkischen Fußballfans sollen Schätzungen zufolge die „gelben Kanarienvögel“ unterstützen. Fanklubs gibt‘s auch in Österreich, wie Aytunc Bahar erzählt. Er ist Mitglied des Fenerbahce-Fanklubs in Wien-Ottakring. „Der Klub ist als Erster in Österreich offiziell anerkannt worden, mittlerweile gibt es einen weiteren in Wien-Meidling und dazu auch in Linz. Zuletzt hat sich auch in Salzburg was getan“, geht Bahar alles in allem von bereits mehreren hundert Mitgliedern in Österreich aus.
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