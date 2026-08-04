Boss Jauk, Erdogan und der „magische Präsident“

Die Gefühlslage auf Sturms nächster Europacupreise ist diesmal eine etwas andere als zuletzt, als man mit einem 4:0-Vorsprung nach Schottland zu Heart of Midlothian geflogen war. Am Mittwoch (20 Uhr MEZ) wartet mit Fenerbahce Istanbul gleich ein ganz anderes Kaliber.

„Fener“ zählt zu den größten Klubs der Türkei, sogar rund 32 Prozent der türkischen Fußballfans sollen Schätzungen zufolge die „gelben Kanarienvögel“ unterstützen. Fanklubs gibt‘s auch in Österreich, wie Aytunc Bahar erzählt. Er ist Mitglied des Fenerbahce-Fanklubs in Wien-Ottakring. „Der Klub ist als Erster in Österreich offiziell anerkannt worden, mittlerweile gibt es einen weiteren in Wien-Meidling und dazu auch in Linz. Zuletzt hat sich auch in Salzburg was getan“, geht Bahar alles in allem von bereits mehreren hundert Mitgliedern in Österreich aus.