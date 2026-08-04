Streit & Drama: Bei diesen Stars flogen die Fetzen

Zoff, Tränen, Drama – auch in Hollywood knallt’s manchmal ordentlich hinter den Kulissen. Wir blicken zurück auf einige der legendärsten Promi-Fehden: Ob Christina Aguilera vs. Eminem, Taylor Swift vs. Kanye West oder dieser Kultmoment, in dem Mariah Carey eine gewisse Jennifer Lopez angeblich „nicht kennt“ – manche Szenen sorgen bis heute nicht nur für Kopfschütteln, sondern auch für eine Portion Nostalgie.