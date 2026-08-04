Moderate Bewegung kann an heißen Tagen guttun

Hitzetage im Sommer sind eine Belastung für den Körper. Moderate Bewegung kann aber durchaus guttun – sofern es der Kreislauf zulässt. Bei Philipp kann jeder in seiner Geschwindigkeit mitmachen. Bitte immer ausreichend trinken, den Philipps Leitsatz: „Trinken, trinken, trinken, die Zelle, die muss schwimmen“ sollte an so heißen Sommertagen oberste Priorität haben.