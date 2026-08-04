Eine große „Glaubenskrise“ als Segen für den LASK

Am 19. bzw. 25. August geht es für den heimischen Doublesieger aus Linz im Play-off für die Champions League gegen den Favoriten Celtic FC – beim katholischen Klub dominiert trotz des 1:0 zum Auftakt in die Liga aber große Zurückhaltung.
Mit dem Linzer Diözesanbischof und Edelfan Manfred Scheurer wird der LASK auch im Kampf um den erstmaligen Einzug in die Champions League auf Unterstützung von „oben“ bauen können – ob das aber just gegen den Celtic FC reichen wird?
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