„Hacker hat den Bezug zur Realität verloren“

Verfehlte Integration, Mindestsicherung und kriminelle Zuzügler aus dem Mittleren Osten: In der Flüchtlings- und Zuwandererdebatte fahren Wien und Bund schwere Geschütze auf. „Die Integrationsministerin macht ihren Job nicht! Es ist ihr Job, sich anzustrengen. Sie tut es aber nicht, sie jammert nur herum“, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf die Frage der „Krone“, ob Syrer ein Problem für die Stadt seien.