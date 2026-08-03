Damit Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt

Es gibt kaum einen besseren Start in eine neue Woche als Bewegung. Am Wochenende konnten wir unsere Akkus aufladen. Und damit das so bliebt, aktivieren wir gemeinsam mit Philipp Körper und Geist, um besser in den Tag zu starten. Wer lieber abends turnt: Bewegung kann auch helfen, den Tag positiv abzuschließen.