Frau wollte Ticket zahlen, bekam 160-Euro-Strafe

Eine Fahrscheinkontrolle am Weg heim vom Wiener Flughafen endete für Daniela H. mit einer saftigen Strafe von 160 Euro. Normalerweise zahlt sie für die Strecke nur 2,30 Euro. Das Verhalten des Zugbegleiters wirft in diesem Fall Fragen auf.
Eigentlich wollte Daniela H. nach ihrer Landung am Flughafen Wien nur rasch mit dem Zug nach Hause fahren. „Ich hatte eine achttägige Dienstreise hinter mir“, schildert sie der „Krone“.
Weil am Bahnhof beim Flughafen Wien eine sehr lange Menschenschlange beim Ticketschalter stand, wäre sich ein Ticketkauf nicht mehr ausgegangen. Der Zug, den sie erwischen wollte, stand bereits am Gleis. „Ich fahre die Strecke oft – normalerweise kaufe ich das Ticket in der ÖBB-App“. H. sei von Beruf Reisebegleiterin und nehme diesen Weg öfters auf sich.
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