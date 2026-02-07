Edelkorsett bis Sex-Pasta: Trends der Erotikmesse

Es ist wieder soweit: Die „Erotik- und Fetischmesse“ gastiert am Wochenende in Wien. Neben den neuesten Produkten aus dem Bereich zum Ausprobieren stehen vor allem auch jede Menge Shows und weitere Zärtlichkeiten auf dem Programm. Bis Sonntag kann man sie noch erleben. Wer daheim bleibt, ist selbst schuld.