Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Alles außer Tabu

Edelkorsett bis Sex-Pasta: Trends der Erotikmesse

Intim
07.02.2026 10:33
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Es ist wieder soweit: Die „Erotik- und Fetischmesse“ gastiert am Wochenende in Wien. Neben den neuesten Produkten aus dem Bereich zum Ausprobieren stehen vor allem auch jede Menge Shows und weitere Zärtlichkeiten auf dem Programm. Bis Sonntag kann man sie noch erleben. Wer daheim bleibt, ist selbst schuld.

0 Kommentare

Vergessen Sie Omas Kaffeekränzchen: An der jährlichen „Erotik- und Fetischmesse“ kommt man nämlich nicht so einfach vorbei. Der Fokus liegt auf dem ganzheitlichen Erlebnis: Allein auf der Hauptbühne gibt es täglich jede Menge Live-Shows – und Publikumsbeteiligung ist hier nicht ausgeschlossen, wie wir bei unserem Besuch selbst miterleben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Samstag
Turnmatte statt Ausrede: So tanken wir Energie!
Kino & Streaming
„Der Teufel trägt Prada 2“ & Margot Robbie im Kino
Adabei Primetime
Große Stars, große Roben: Österreich im Ballfieber
Folge von Freitag
Dranbleiben und spürbar fitter durchs Leben gehen
„Die Ältern“
Eltern am Limit! Sebastian Bezzel zurück im Kino
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
125.446 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
100.603 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.817 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Intim
Krone Plus Logo
Alles außer Tabu
Edelkorsett bis Sex-Pasta: Trends der Erotikmesse
Krone Plus Logo
Tag der Liebe naht
Was in anderen Ländern am Valentinstag in Mode ist
Hand aufs Herz
Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?
HAND AUFS HERZ
Wann wussten Sie, dass es die große Liebe ist?
Krone Plus Logo
Alle Daten zur Liebe
Fix z‘sam, aber untreu: So lieben wir Österreicher

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf