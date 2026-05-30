Lyon soll bei Winterspielen 2030 Nizza ersetzen

Ursprünglich sollte die südfranzösische Stadt Nizza die Eissport-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2030 ausrichten. Nun sollen Eishockey, Eiskunstlauf, Curling und Shorttrack voraussichtlich in Lyon gebündelt werden.
Die in Nizza geprüften Lösungen seien nicht tragfähig gewesen, erklärte das Organisationskomitee in einer Pressemitteilung. Lyon erscheine daher als geeignetster Standort, um die Eissportarten – mit Ausnahme des Eisschnelllaufs – zentral auszurichten.
Bürgermeister gegen temporäre Eissporthalle
Auslöser der Neuausrichtung ist unter anderem die Entscheidung des im März gewählten konservativen Bürgermeisters Eric Ciotti, sich gegen den Bau einer temporären Eissporthalle im Stadion der Stadt zu stellen. Laut Organisationskomitee machte die fehlende Alternative in der Region Süd sowie der Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Fachverbände nach einem einheitlichen „Eis-Cluster“ eine Neuverteilung der Wettbewerbe notwendig.
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