Lyon soll bei Winterspielen 2030 Nizza ersetzen

Bürgermeister gegen temporäre Eissporthalle

Auslöser der Neuausrichtung ist unter anderem die Entscheidung des im März gewählten konservativen Bürgermeisters Eric Ciotti, sich gegen den Bau einer temporären Eissporthalle im Stadion der Stadt zu stellen. Laut Organisationskomitee machte die fehlende Alternative in der Region Süd sowie der Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Fachverbände nach einem einheitlichen „Eis-Cluster“ eine Neuverteilung der Wettbewerbe notwendig.