Mutter (89) so vernachlässigt, dass sie starb

Kinder hätten sich kümmern müssen

Es erfolgte eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft Linzer ließ die Leiche obduzieren. Ergebnis: Tod durch grobe Vernachlässigung. Nun erhob die Justiz Anklage gegen den psychisch beeinträchtigten Sohn und dessen 71-jährige Schwester, die nicht im selben Haus lebt. Denn beide hätten von der Pflegebedürftigkeit der Mutter gewusst und für eine bessere Versorgung zu Hause oder eine Unterbringung in einem Pflege- und Seniorenheim sorgen müssen. Auch eine Spitalsbehandlung der bekannten Erkrankungen sei nicht eingeleitet worden.