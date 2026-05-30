Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder angeklagt:

Mutter (89) so vernachlässigt, dass sie starb

Oberösterreich
30.05.2026 18:00
Liebevolle Pflege daheim oder im Heim – das war einer Linzerin nicht vergönnt. Die 89-Jährige ...
Liebevolle Pflege daheim oder im Heim – das war einer Linzerin nicht vergönnt. Die 89-Jährige starb im Bett, wund gelegen und dehydriert(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es muss ein langer Leidensweg gewesen sein, der am Ende für eine Linzerin mit einem tödlichen Multiorganversagen endete. Doch die 89-Jährige hätte nicht sterben müssen, zumindest nicht so qualvoll. Denn ihre Kinder hätten sie sträflich vernachlässigt und müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.

0 Kommentare

Sie lebten im selben Haus, doch ein Linzer (55) bemerkte nicht, wie seine bettlägerige Mutter leidet. Als er die 89-Jährige im Februar 2025 tot im Bett fand, schlug er Alarm. Die Rettungskräfte und auch der Bestatter sahen sofort, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Die Linzerin war sichtlich abgemagert, dehydriert und wund gelegen bis auf die Knochen.

Kinder hätten sich kümmern müssen
Es erfolgte eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft Linzer ließ die Leiche obduzieren. Ergebnis: Tod durch grobe Vernachlässigung. Nun erhob die Justiz Anklage gegen den psychisch beeinträchtigten Sohn und dessen 71-jährige Schwester, die nicht im selben Haus lebt. Denn beide hätten von der Pflegebedürftigkeit der Mutter gewusst und für eine bessere Versorgung zu Hause oder eine Unterbringung in einem Pflege- und Seniorenheim sorgen müssen. Auch eine Spitalsbehandlung der bekannten Erkrankungen sei nicht eingeleitet worden.

Rechtliche Grundlage

Das Strafrecht regelt im § 92 das „Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen“. Dieser deckt alle Personen ab, die unter 18 Jahre alt sind, oder auch ältere, die wegen Krankheit oder Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. Wer diesen Qualen zufügt, riskiert drei Jahre Haft, im Todesfall ein bis zehn Jahre Gefängnis.

Mutter wollte nicht ins Heim
Während sich der Sohn grundsätzlich einsichtig zeigen soll, sehe die Tochter den Fehler nicht ein, da sich die Mutter laut ihren Aussagen gegen eine Unterbringung in einem Heim ausgesprochen hatte. Sie habe die Mutter laut einem Bericht der „OÖN“ auch noch kurz vor deren Tod besucht. Für die angeklagten Geschwister gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
107.082 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.902 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
89.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1824 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1480 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1069 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Sport Tv Logo
Beeindruckende Zahl
Dieser Stürmer schoss 302 Tore für einen Verein
Kinder angeklagt:
Mutter (89) so vernachlässigt, dass sie starb
OÖ Sommerfrische
In Wien wurde klar: So gut is(s)t Oberösterreich
Krone Plus Logo
Fünf Meter Durchmesser
Darum fabrizierten Freunde gigantische Essigwurst
Fix im Linzer Ensemble
Kaspar Simonischek beim „Sprung ins kalte Wasser“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf