Wiesberger auf Rang 5 ins Kitz-Finale – Straka 16.

Straka/Steinlechner-Flight am Sonntag

Steinlechner hat wie Straka ein Ergebnis von neun unter Par stehen. Der Innsbrucker kam zum dritten Mal in Folge gut in den Tag, spielte zwei Birdies auf den Bahnen eins und drei. Der Tiroler ließ dem noch drei weitere Schlaggewinne, aber auch drei Bogeys folgen. „Ich habe weder besonders gut noch besonders schlecht gespielt – einfach solide. Es ist für morgen eine ganz gute Ausgangsposition“, sagte der 26-Jährige, der dann vor allem ein gutes Ergebnis anpeilt. „All in“ wolle er nicht gehen, „da kriegt man schnell einen drauf.“