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Vergewaltigungen: Das sind die Schock-Zahlen!

Österreich
30.05.2026 17:30
Jüngste Fälle von Vergewaltigungen bewegen das Land. Jetzt liefert das Justizministerium auf ...
Jüngste Fälle von Vergewaltigungen bewegen das Land. Jetzt liefert das Justizministerium auf eine FPÖ-Anfrage Zahlen, die für Gesprächsstoff sorgen.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Nach dem Skandal-Urteil um einen Afghanen, der für das Martyrium an einer 16-jährigen Schülerin in Wien nicht in Haft muss, gibt es jetzt erstmals Details zu Vergewaltigungen in ganz Österreich. Wer sind die Täter, wer die Opfer, und wie viele Verurteilungen gibt es am Ende des Tages? Krone+ kennt die schockierenden Zahlen.

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Die Vorwürfe gegen den jugendlichen Afghanen im Wiener Landl hatten es – wie berichtet – in sich. Der Jugendliche soll seine erste Freundin (16), nachdem sie ihn verlassen hatte, weiterhin sexuell genötigt haben. Sein erschütterndes Weltbild von daheim mitbekommen: „Frauen müssen folgen.“ Das Martyrium des Mädchens gipfelte schließlich in einer versuchten Vergewaltigung. Trotzdem verließ der 17-Jährige das Gerichtsgebäude als freier Mann, weil er nur zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt wurde.

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