Vergewaltigungen: Das sind die Schock-Zahlen!

Die Vorwürfe gegen den jugendlichen Afghanen im Wiener Landl hatten es – wie berichtet – in sich. Der Jugendliche soll seine erste Freundin (16), nachdem sie ihn verlassen hatte, weiterhin sexuell genötigt haben. Sein erschütterndes Weltbild von daheim mitbekommen: „Frauen müssen folgen.“ Das Martyrium des Mädchens gipfelte schließlich in einer versuchten Vergewaltigung. Trotzdem verließ der 17-Jährige das Gerichtsgebäude als freier Mann, weil er nur zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt wurde.