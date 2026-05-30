Vergewaltigungen: Das sind die Schock-Zahlen!

Nach dem Skandal-Urteil um einen Afghanen, der für das Martyrium an einer 16-jährigen Schülerin in Wien nicht in Haft muss, gibt es jetzt erstmals Details zu Vergewaltigungen in ganz Österreich. Wer sind die Täter, wer die Opfer, und wie viele Verurteilungen gibt es am Ende des Tages? Krone+ kennt die schockierenden Zahlen.
Die Vorwürfe gegen den jugendlichen Afghanen im Wiener Landl hatten es – wie berichtet – in sich. Der Jugendliche soll seine erste Freundin (16), nachdem sie ihn verlassen hatte, weiterhin sexuell genötigt haben. Sein erschütterndes Weltbild von daheim mitbekommen: „Frauen müssen folgen.“ Das Martyrium des Mädchens gipfelte schließlich in einer versuchten Vergewaltigung. Trotzdem verließ der 17-Jährige das Gerichtsgebäude als freier Mann, weil er nur zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.